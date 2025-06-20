Золото завершает в минусе первую неделю с начала июня

Цены на золото сегодня снижаются и могут завершить неделю в минусе впервые с начала месяца.

Котировки августовских фьючерсов на золото на бирже Comex понизились на 1% до $3375 за тройскую унцию.

За последние пять сессий драгметалл подешевел примерно на 2,2%.

Между тем эксперты ведущих банков Уолл-стрит расходятся во мнении о дальнейшей траектории цен на золото. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что котировки вырастут до $4 тыс. за унцию к следующему году, тогда как Citi прогнозирует падение ниже $3 тыс. к концу 2026 года.