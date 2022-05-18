Канада запретила Путину въезд в страну

Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино объявил о запрете въезда в страну для примерно тысячи попавших ранее под санкции граждан РФ, включая российского президента Владимира Путина, из-за военного вторжения в Украину.

"Мы … объявили о запрете на въезд в Канаду для примерно тысячи россиян, включая Путина и людей из его окружения", - сообщил Мендичино.

Он уточнил, что "все эти лица и так уже находятся под санкциями", однако "теперь им будет закрыт доступ" в Канаду.

Мендичино заверил, что Канада "продолжит поддерживать Украину в эту трудную для нее минуту".