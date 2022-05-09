Премьер Канады анонсировал новые санкции против России

Канада расширит санкции против России, внеся в список более 40 представителей оборонной сферы и бизнесменов, а также пять юридических лиц.

Об этом премьер-министр Джастин Трюдо сообщил на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским во время визита в Украину, передает Reuters. Глава правительства не привел подробностей о составе перечня.

Премьер Канады также объявил об отмене торговых пошлин на украинские товары на ближайший год.

Помимо этого, Трюдо анонсировал дополнительную военную помощь Украине — «дроны, камеры, спутниковые снимки, стрелковое оружие, боеприпасы и другую поддержку».

Кроме того, он заявил, что Канада вновь открывает свое посольство в Киеве. Оно приостановило работу 12 февраля, еще до начала боевых действий на Украине.

Трюдо 8 мая прилетел на Украину с необъявленным визитом. О прибытии премьера Канады сообщил Александр Маркушин — мэр города Ирпеня в Бучанском районе Киевской области, который посетил Трюдо. В его канцелярии впоследствии анонсировали встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РБК.

Позже, Трюдо сообщил, что с ним в Украину приехали вице-премьер Христя Фриланд и министр иностранных дел Мелани Жоли. «Мы здесь, чтобы выразить поддержку Украине и ее народу», — написал премьер-министр.