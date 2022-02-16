Снижение сельхозпроизводства в Беларуси в январе 2022 года составило 0,3%

В Беларуси в январе 2022 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1252,4 млн. рублей и снизилось на 0,3% к уровню января 2021 года.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1219,2 млн. рублей, что на 0,2% ниже уровня января 2021 года.

Напомним, что рост сельхозпроизводства в январе 2021 года составил всего 0,2%. Таким образом, производство сельхозпродукции в январе 2022 года упало на 0,1% к январю 2020 года.

В январе текущего года производство скота и птицы (в живом весе) составило 147,5 тыс. тонн, молока – 643,6 тыс. тонн, яиц получено 292,3 млн. штук.

В сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы снизилось на 1,3% к январю 2021 года и составило 141,7 тыс. тонн (рост на 7% к декабрю 2021 года), производство молока выросло на 1,6% и составило 633,4 тыс. тонн (рост на 2,4% к декабрю).

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,1% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,4% молока и 93,4% производства яиц.

На 1 февраля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,3 млн. голов.