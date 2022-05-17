ООН предлагает смягчить ограничения на калий в обмен на пропуск судов с Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предлагает смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Беларуси в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины.

Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с ходом дискуссий дипломатов.

Как отмечает издание, в переговорах по этому вопросу задействована Турция и другие страны. Турция, в частности, могла бы принять участие в разминировании портов и обеспечении морского траффика.

Конечной целью предлагаемой сделки является смягчение продовольственного кризиса, которому способствуют западные ограничения на экспорт калийных удобрений из РФ и Беларуси и сложности с доставкой украинского зерна на мировые рынки.

В офисе Гутерриша пока не прокомментировали сообщение газеты. Ранее в ходе визита в Вену он призывал к возвращению на мировые рынки удобрений из России и Беларуси и сельскохозяйственной продукции с Украины. Гутерриш отмечал, что ведет дискуссии на этот счет с участием Турции и Австрии, однако вдаваться в детали не стал, чтобы, по его словам, не поставить возможное соглашение под угрозу.