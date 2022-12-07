Власти Беларуси пытаются воскресить павший под санкциями Славкалий

Совмин Беларуси назначил представителей государства в ОАО «Недра Нежин», которое может быть «наследником» павшего под санкциями гуцериевского «Славкалия», строившего Нежинский горно-обогатительный комбинат по добыче калия в том числе и за счет китайских кредитов.

Согласно постановлению Совмина РБ №834 от 5 декабря 2022 года интересы государства в органах управления «Недра Нежин» будут представлять замминистра архитектуры и строительства Александр Шваюнов, первый замминистра финансов Дмитрий Кийко, первый замминистра экономики Юрий Чеботарь, первый зампред Госкомимущества Петр Бровкин.

ОАО «Недра Нежин» зарегистрировано по адресу Нежинского ГОК.

Запад ввел санкции против российского миллиардера Михаила Гуцериева, а позже и его Саит-Салама Гуцериева, что сделало «Славкалий» токсичным для китайских кредиторов, которые уже к тому моменту прокредитовали строительство Нежинского ГОК на сотни миллионов долларов.

И хотя белорусская калийная отрасль в настоящий момент также находится под санкциями и испытывает сложности с экспортом продукции, проблему обслуживания предоставленных Китаем под строительство Нежинского ГОК кредитов под гарантии государства никто не отменял.