Лукашенко: Запад покуражится и пустит белорусские удобрения на свой рынок

Страны Запада очень скоро отменяет санкции и пустят на рынок удобрения из России и Беларуси, чтобы не допустить голода в мире.

Такое заявление сделал Лукашенко во вторник после переговоров с Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.

"Калийные, азотные, фосфорные, у нас это все есть. Поверьте, надо немножко времени, когда мир начнет голодать. Они поймут, что без удобрений урожая не бывает, поверьте мне как небольшому специалисту в этой сфере", - заявил Лукашенко.

"Покуражились, покуражились, и американцы начали признавать, что удобрения из России надо срочно пускать на рынки. Открыли эти окна, правда, еще в портах блокируют. Завтра поймут и это. Фермеры заставят. А скоро люди к этому подключатся", - добавил он.