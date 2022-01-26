Последнее обновление: 26.01.2022 18:27

ЛЖД отклонили заявки трех компаний на перевозку белорусского калия

Литовские железные дороги отклонила заявки белорусских компаний на перевозке калийных удобрений Беларуськалия, следует из сообщения ЛЖД.

На прошлой неделе "ЛЖД" получили заявки от трех других белорусских компаний на перевозку удобрений «Беларуськалий». Их представили «Белинтертранс», один из крупнейших государственных экспедиторов страны, «Белкалий-Мигао», соучредителями которого выступают Беларуськалий совместно с китайской компанией Migao Corporation Ltd, и Белорусская калийная компания (БКК), дочерняя компания «Беларуськалия» - последняя запрашивала перевозки с 24 января. По поводу всех трех последних заявок ЛЖД на прошлой неделе обратились в комиссию по оценке сделок стратегических компаний

Вместе с тем, ЛЖД получили две новых заявки е перевозку калия: от литовской Lit Salt Trade и Belintertrans Baltik. По поводу первой "ЛЖД" уже обратились в правительственную Комиссию национальной безопасности.

Ранее по теме


<Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование