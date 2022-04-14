Байден готов посетить Украину

Президент США Джо Байден в четверг заявил о готовности совершить поездку в Украину, говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.

"Да", - сказал президент, отвечая на вопрос, готов ли он поехать в Украину.

При этом президент отметил, что американская администрация сейчас "принимает решение" по поводу возможной поездки высокопоставленных представителей властей США в Украину, передает Интерфакс.

Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на источники, что администрация США проводит внутренние обсуждения по поводу отправки высокопоставленного американского чиновника в Киев с целью продемонстрировать поддержку Украине. Наиболее вероятными кандидатами для поездки в Киев могут быть госсекретарь США Энтони Блинкен или министр обороны Ллойд Остин.

Также администрация рассматривает кандидатуры самого американского президента и вице-президента США Камалы Харрис.

Собеседники Politico отмечали, что, если администрация решит отправить кого-то в Киев, то предварительного объявления о поездке не будет из соображений безопасности.