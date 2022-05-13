Путин обсудил с Совбезом вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совета безопасности страны потенциальную угрозу от вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

«Состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в этой связи потенциальных угроз для безопасности России», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наряду с текущими вопросами министр обороны Шойгу проинформировал участников совещания о ходе специальной военной операции. Затрагивался также ряд вопросов в контексте предстоящего в понедельник саммита ОДКБ», — сказал Песков.