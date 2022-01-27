Польша согласна на проверки инспекторами от России систем ПВО США в Европе

Власти Польши готовы допустить проверяющих от России на объекты системы ПВО США при условии встречного аналогичного шага с российской стороны, пишет газета The Wall Street Journal.

По ее данным, перед тем как передать России свои ответы на ее предложения по безопасности, Вашингтон обсудил с европейскими союзниками области, в которых возможно сотрудничество с Москвой. Источники издания сообщили, что в основном высказывались идеи о контроле над вооружениями и о способах сделать военные действия в Европе более прозрачными.

Одна из идей, по словам собеседников газеты, предполагала инспекции американских систем ПВО, расположенных в Польше и Румынии, передает РБК.

WSJ пишет, что Россия опасается того, что системы могут быть использованы для запуска ракет в ее направлении. Инспекции помогут убедить Москву в том, что установки не могут быть использованы в наступательных целях, сообщает она.

Варшава сообщила, что согласна на российские инспекции установок при условии, что Москва позволит провести проверки ее систем, расположенных в Калининграде.

После передачи России письменных ответов на ее предложения по безопасности 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил вопросы, которые Вашингтон готов обсуждать с Россией. По его словам, это контроль вооружений, меры по уменьшению рисков, неразмещение ракет на Украине и военные учения в Европе.

«Есть важные вещи, с которыми можно работать, если Россия серьезно настроена работать с ними. <...> У меня нет сомнений, что Россия подойдет к этому серьезно, в духе взаимности, с намерением усилить безопасность для нас всех. В этом документе есть большие позитивные моменты, над которыми следует работать», — также сказал он.