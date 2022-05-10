Последнее обновление: 10.05.2022 16:09

Лукашенко заявил о создании в Беларуси своей ракеты, «не изобретая велосипед»

Лукашенко заявил о создании в Беларуси своей «очень эффективной ракеты, однако, скорее всего, речь идет о белорусском налоге российского Искандера.

"Я премьер-министру ставил соответствующую задачу после последней встречи на Дальнем Востоке с Президентом России. Мы договорились однозначно: Путин, Рогозин, Лукашенко, кто там еще были - люди, которые занимаются ракетным производством в России, чтобы они посмотрели на наши разработки. Мы ведь создаем новую ракету. Ракету очень эффективную образца "Искандер" примерно. И полная была поддержка", - заявил сегодня Лукашенко.

"При мне Путин поставил задачу Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков Российской Федерации, которые делали "Искандер". Это молодые ребята", - уточнил он.

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