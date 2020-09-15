Последнее обновление: 15.09.2020 15:55

Мингорисполком закупает бронежилеты для бойцов территориальной обороны

На белорусском сайте госзакупок появился запрос от Мингорисполкома на покупку 200 бронежилетов на сумму 240 тысяч рублей.

Как сообщает tut.by, бронежилеты предназначены «для органов управления и воинских частей ТВ, формируемых в распорядительном порядке, в интересах Минского горисполкома». То есть это бойцы войск территориальной обороны, по факту — гражданские лица, призываемые в крайнем случае.

Заведующая группы договорной работы Мингорисполкома Ирина Кротова пояснила, что к происходящим в стране событиям покупка брони никакого отношения не имеет — решение было принято еще в 2019 году.

В первый раз попытка приобрести средства индивидуальной защиты предпринималась в мае нынешнего года, а деньги на подобные лоты выделяются примерно за полгода до закупки. Таким образом, получаем примерно декабрь 2019 года.



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