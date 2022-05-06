Кремлю мерещится намерение Польши захватить западную Украину

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об угрозе территориальной целостности Украины со стороны Польши.

"То, что из Польши идет весьма враждебная риторика в последние месяцы - она традиционно давно не была дружественной, но в последние месяцы она стала враждебной, и то, что для территориальной целостности Украины из Польши может исходить угроза, - это очевидные факты", - заявил Песков, которого цитирует ТАСС.

Он напомнил, что недавно заявление на эту тему делала российская Служба внешней разведки, добавив, что "это очевидный факт". Он не привел примеров враждебной риторики, угрожающей целостности Украины.

Глава российской разведки Сергей Нарышкин ранее заявлял о планах Вашингтона и Варшавы установить "военно-политический контроль Польши" над ее якобы "историческими владениями" в Украине.