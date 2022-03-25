Дуда ответил на угрозы из России нецензурной польской пословицей

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал угрозы российской стороны о том, что военные действия российской армии не ограничатся только территорией Украины.

"Возможно, это будет не очень корректно, но есть в Польше такая пословица - нецензурная, правда: "не пугай, не пугай, а то сам [обделаешься]". Мы хотим жить в мире, но мы должны быть готовы к тому, что кто-то может захотеть на нас напасть. Я уверяю, наша родина настолько велика, что место похоронить таких нападающих точно найдется", - заявил президент Польши.

Дуда также призвал Москву прекратить бомбардировки жилых домов, в результате которых гибнет гражданское население. Разбомбленный Киев, по его словам, местами очень напоминает Варшаву в 1944 году. Однако, по мнению Дуды, прекращение огня скорее сыграет на руку российской армии, передает УНН.

"Это им нужно время для перегруппировки. Если бы речь зашла о прекращении огня, то оно должно сопровождаться выводом российских войск, нам важно, чтобы Россия сломала зубы об Украину и в будущем перед тем, как напасть еще на кого или опять на Украину - заранее подумала дважды", - предупредил Дуда.