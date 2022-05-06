Последнее обновление: 06.05.2022 10:21

Армия РФ не была способна воплотить свой военный план в Украине

Россия не была способна воплотить свой военный план в Украине, заявил начальник штаба Сухопутных сил США генерал Джеймс МакКонвилл на слушаниях в Комитете Сената США по вооруженным силам.

"План, который был у России – очень сложный. Для такого плана нужны очень натренированные и дисциплинированные солдаты. У них не было таких способностей. У них не было достаточно подготовленных солдат", - заявил МакКонвилл.

Он отметил, что для выполнения подобного военного плана Россия нуждалась в значительно лучшей логистической системе, пишет Voice of America.

"Возможно, у украинцев нет таких мощностей и способностей как в России, но у украинцев есть воля. Когда строишь сплоченную команду – это важно. Это отличается от того, что мы видели в других местах" - добавил МакКонвилл.

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