CNN: Путин 9 мая может официально объявить Украине войну

Путин 9 мая может официально объявить Украине войну, вместо своей "специальной военной операции", что позволит Кремлю максимально мобилизовать резервные силы, бросив на захват новых украинских территорий, считают американские и европейские чиновники.

Как сообщает CNN, Путин на празднование в России Дня победы захочет объявить либо о каком-то военном достижении в Украине, либо инспирирует большую эскалацию боевых действий, либо оба месседжа - вместе.

Сейчас западные официальные лица рассматривают сценарий с объявлением войны, учитывая огромные потери России в силе и технике в Украине.

"Я думаю, что он попытается отказаться от своей "специальной операции". Он раскручивал информполе, готовя почву для того, чтобы иметь возможность сказать: "Слушайте, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Нужно больше российского пушечного мяса", - сказал недавно министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Он также допускал, что аналогичное заявление могло прозвучать и в праздник 1 мая.

В понедельник представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что есть "веские основания полагать, что россияне сделают все возможное, чтобы использовать" 9 мая в пропагандистских целях.

"Мы видели, как россияне действительно удвоили свои пропагандистские усилия, вероятно, почти наверняка, чтобы отвлечься от своих тактических и стратегических неудач на поле боя в Украине", - сообщил он на брифинге в Госдепартаменте и добавил, что есть "слухи о том, что Россия может официально объявить войну" 9 мая, передает УНН.

"Было бы великой иронией, если бы Москва использовала "День победы" для объявления войны, что само по себе позволило бы им увеличить количество призывников так, как они не могут сделать сейчас. Таким образом, который был бы равносилен открытию всему миру, что их военные усилия терпят неудачу, что они захлебываются в своей военной кампании и военных целях", - подчеркнул представитель Госдепа.

Другие варианты, рассматриваемые западными чиновниками, это "приуроченная" к 9 мая аннексия Луганской и Донецкой областей в Украине, серьезное наступление на Одессу или провозглашение якобы полного контроля над Мариуполем.