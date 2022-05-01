Россия настроена на длительную оккупацию Херсона, о чем свидетельствует появление в городе пророссийской администрации и заявления о переходе на российский рубль.

Об этом сообщает минобороны Великобритании.

Британское военное ведомство обращает внимание на то, что захватив Херсон, Россия начала попытки легитимизировать свой контроль над городом и всей областью. Сделать это она пытается с помощью пророссийских администраций.

В своих последних заявлениях новые власти объявили, что возврат региона под контроль Украины “невозможен”, отмечает минобороны Британии.

Кроме того, эти руководители заявили о переходе в расчетах с украинской гривны на российский рубль, который продлится четыре месяца, передает BBC.

Зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, занявший эту должность меньше недели назад, сообщил, что регион переходит в рублевую зону с 1 мая.

Эти заявления, считают в минобороны Британии, вероятно, указывают на планы России оказывать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе.

Контроль над Херсоном и его транспортными узлами повысит способность России поддерживать свое наступление на север и запад Украины, заявили в британском военном ведомстве. Кроме того, это позволяет повысить безопасность контроля России над аннексированным Крымом.