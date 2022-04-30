Россия вывела на орбиту военный спутник

Запущенный в интересах военного ведомства с космодрома Плесецк в Архангельской области легкой ракетой "Ангара-1.2" спутник выведен на целевую орбиту, сообщило Минобороны РФ.

Старт легкой "Ангары" с космическим аппаратом был выполнен в пятницу в 22:56 в штатном режиме.

"Космический аппарат, запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк, отделился от ракеты в 23:18 и в расчетное время выведен на целевую орбиту. Спутник принят на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Титова", - говорится в сообщении, передает Интерфакс.

Там уточнили, что "космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2555".