Последнее обновление: 09.04.2021 18:59

Роскосмос успешно доставил 65-ю экспедицию на МКС

Запущенная сегодня с космодрома «Байконур» ракеты-носитель "Союз-2.1а" доставила к Международной космической станции пилотируемый корабль "Ю.А.Гагарин" ("Союз МС-18") с 3-мя космонавтами на борту.

В состав основного экипажа 65-я экспедиции вошли командир корабля уроженец Беларуси Олег Новицкий, бортинженер Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Доставка космонавтов на МКС была осуществлена по двухвитковой схеме (два витка вокруг Земли), и уже спустя 3,5 часа космонавты оказались на МКС.

65-я экспедиция на Международную космическую станцию посвящена 60-летию первого полета человека в космос. Во время экспедиции будут проведены более 50 научных исследований и экспериментов. Также космонавтам предстоит встречать на борту МКС новый российский модуль "Наука", запуск которого намечен на июль. Для интеграции этого модуля с МКС Олег Новицкий и Петр Дубов совершат пять выходов в открытый космос.

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