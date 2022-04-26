Матюшевский ушел с должности главы банка БелВЭБ

Василий Матюшевский покинул пост главы правления Банка БелВЭБ, сообщила пресс-служба банка сразу после того, как Матюшевский появился на совещании у Лукашенко.

«В соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО «Банк БелВЭБ» от 25.04.2022 Матюшевский Василий Станиславович освобожден от занимаемой должности Председателя Правления ОАО «Банк БелВЭБ» по соглашению сторон», - говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности главы банка БелВЭБ с 26 апреля 2022 года назначен Тарас Надольный.

Как сообщалось, ДФР КГК РБ 29 марта задержал Матюшевского и все руководство банка. Поздно вечером того же дня Матюшевский был отпущен на свободу. Остальных менеджеров банка отпустили через 72 часа.