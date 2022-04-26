Лукашенко обсуждает банковскую систему с Матюшевским

Лукашенко провел встречу с первым вице-премьером Николаем Снопковым, председателем КГК Василием Герасимовым и бывшим главой банка БелВЭБ Василием Матюшевским, в ходе которой обсуждалось состояние банковской системы.

Президент рассказал, что совсем недавно Комитету государственного контроля было поручено проверить состояние дел в банках - как в частных, так и государственных - и выявить негативные тенденции.

"Оказалось, что недостатки свойственны всем нашим банкам. И мы делаем однозначный вывод, что плохо работаем с банковской системой. Это и Национальный банк, и коммерческие банки.-Мы не создали для них некую правовую колею, в которой они должны четко развиваться, следовать определенным нормам, правилам и законам, не выходя за эту колею. Тогда у нас и получается: то Матюшевский неправильно поступил, то Каллаур не туда залез и так далее", - заявил Лукашенко.

«Поэтому я сегодня принял это решение, и КГК в ближайшее время проанализирует обстановку в банка и однозначно пропишет, грубо говоря по-народному, что можно, а что нельзя. И банковское сообщество, специалисты, которых вы подключите к выработке этих решений, чтобы были внесены конкретные предложения для принятия решений. К июню месяцу на столе у меня должны лежать эти предложения», - потребовал пенсионер.