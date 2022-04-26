В Приднестровье взорван региональный радиоцентр, ретранслировавший российское радио

Два взрыва прогремели в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья, сообщили в МВД непризнанной республики.

По данным ведомства, первый произошел в 6:40, второй — в 7:05. «К месту происшествия незамедлительно были направлены правоохранители и аварийные службы Приднестровья. Григориопольские милиционеры оцепили территорию радиотелецентра «‎Маяк», саперы Минобороны начали обследование всех объектов ПРТЦ», — говорится в сообщении ведомства, передает РБК.

В результате взрыва подорваны «две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая — полумегаваттная». Они ретранслировали российское радио. Сотрудники центра и местные жители не пострадали.

25 апреля власти Приднестровья сообщили об обстреле из гранатомета здания Министерства государственной безопасности республики в Тирасполе. Произошло несколько взрывов, на верхних этажах были выбиты окна. Никто не пострадал.