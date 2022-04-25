Последнее обновление: 25.04.2022 21:04

Здание КГБ Приднестровья обстреляли из гранатомета

Здание Министерства государственной безопасности Приднестровья в центре Тирасполя обстреляли из гранатомета, произошло несколько взрывов, сообщил пресс-центр МВД Приднестровья.

«В понедельник, около 17:00, в здании Министерства госбезопасности ПМР, расположенном на перекрестке улиц Манойлова и Карла Маркса, произошло несколько взрывов», — говорится в сообщении.

На верхних этажах выбиты окна, из помещений идет дым. По предварительным данным, здание обстреляли из РПГ (ручного противотанкового гранатомета), сообщили в МВД республики, передает РБК.

На месте работают пожарные, туда же прибыли несколько машин скорой помощи и газовая служба, сообщил местный телеканал ТСВ. Он также опубликовал кадр со зданием, у которого на двух этажах разбиты стекла, а на одном — выбиты рамы. Позже телеканал показал видео с последствиями взрыва в Министерстве госбезопасности Приднестровья и кадрами, на которых запечатлены две тубы гранатометов, лежащие на земле.



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