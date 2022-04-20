Зеленский не видел предложений России, потому что «их не существует»

Владимир Зеленский не подтверждает, что Украина получила от РФ проект документа в рамках переговоров по завершению войны

Об этом он заявил журналистам в Киеве после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

По его словам, он не только не видел предложений от России, но и убежден, что их не существует.

«Уверен, что нам ничего не передали», – подчеркнул Зеленский, сообщает «Европейская правда».

В Кремле заявили, что передали Киеву соответствующий документ 15 апреля.

Он также прокомментировал слова представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что «мяч на стороне Киева»:

«Я в принципе неплохо раньше играл в футбол. Там какие правила: нужно, чтобы было две команды и чтобы был мяч. Здесь мне кажется, что Песков сам с собой играет в футбол. Мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, как только нам дадут мяч», – заявил Зеленский.