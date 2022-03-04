Центробанк РФ снизил комиссию при покупке валюты на бирже

Банк России с 4 марта снижает комиссию при покупке валюты на бирже с 30% до 12% для физлиц, говорится в сообщении ЦБ. Для юридических лиц комиссия будет составлять 12% от суммы операции.

Накануне Центробанк предписал взимать комиссию в размере не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже. Меру, которая действовала 3 марта, в ЦБ объяснили «выравниванием конкурентных условий между банками и брокерами», передает РБК.

Представитель Сбербанка тогда говорил РБК, что предписание регулятора распространяется только на операции, осуществляемые через брокерские счета, и не влияет на обмен наличной валюты.