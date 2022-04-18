Глава парламента Грузии назвал причину отказа от введения санкций против России

Грузия не вводит санкции против России из-за того, что они не могут повлиять на российскую экономику, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили по итогам визита парламентской делегации в Украину.

"Что касается прямых санкций Грузии против России, то они не могут оказать хоть какое-то влияние на российскую экономику", - сказал Папуашвили в понедельник на брифинге, передает Интерфакс.

Вместе с тем, добавил глава парламента, "мы заявили украинским коллегам, что Грузия не станет территорией, на которой будет возможен обход Россией" введенных против нее международных санкций.

Ранее сообщалось, что отношения Грузии и Украины ухудшились в связи с позицией грузинского правительства не объявлять прямых санкций против России. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский 1 марта отозвал посла из Тбилиси.