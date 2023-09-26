Последнее обновление: 26.09.2023 08:52

Грузия запретила экспорт и транзит в Россию ввезенных из ЕС автомобилей

Власти Грузии ввели запрет на экспорт, реэкспорт или транзит в Россию автомобилей, ввезенных из Евросоюза, сообщила пресс-служба службы доходов Минфина Грузии.

"С 26 сентября вводится запрет на экспорт, реэкспорт или транзит автомобилей в Россию, которые были ввезены из Европы", - подтвердили в ведомстве ранее анонсированный запрет.

Запрет распространяется на автомобили с объемом двигателя свыше 1900 куб. см. Запрет касается также гибридных машин и электромобилей.

С 1 августа Грузия ввела ограничения на экспорт и реэкспорт в РФ автомобилей, произведенных в США.

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