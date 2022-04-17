Глава ЕК призвала страны Европы оперативней предоставить оружие Украине

Страны Европейского союза должны оперативней доставить оружие Украине, чтобы помочь ей в оборонительной войне, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Bild am Sonntag.

«Я не делаю различий между тяжелым и легким вооружением», — сказала фон дер Ляйен, передает РБК.

По ее словам, страны ЕС должны предоставить Украине то, «что ей нужно в обороне, и то, с чем она может справиться».

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что Европа поставляет Украине не то оружие, о котором она просила, а поставка занимает «слишком много времени». Он потребовал от стран ЕС предоставить Украине необходимое вооружение «сейчас, а не через месяц».