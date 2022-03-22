ЕС предоставит Украине 500 млн евро в рамках фонда для укрепления обороны

Министры стран-членов ЕС достигли политического соглашения о предоставлении еще 500 млн евро Украине в рамках Европейского фонда обеспечения мира, что позволяет привлекать финансовые ресурсы для укрепления институциональных оборонных возможностей государства.

Об этом сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

"ЕС един в поддержке Украины. Министры достигли политического соглашения о следующем транше в размере 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда обеспечения мира; мы продолжим экономическую поддержку и гуманитарную помощь; изолировать Россию и называть ее военные преступления", - сообщил Борель.