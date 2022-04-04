Байден выступил за военный трибунал по ситуации в Буче

Президент США Джо Байден в разговоре с журналистами выступил за создание военного трибунала по ситуации в украинской Буче.

«Мы должны продолжать снабжать Украину оружием, которое им необходимо, чтобы продолжать сражаться. И мы должны собрать все детали, чтобы это могло стать реальным судебным процессом по военным преступлениям», — сказал американский президент.

Он также вновь назвал российского президента Владимира Путина «военным преступником». По словам Байдена, США продолжат вводить санкции против России, передает РБК.

Отвечая на вопрос журналиста, можно ли считать произошедшее в Буче «геноцидом», он ответил: «Нет, я думаю, это военное преступление».