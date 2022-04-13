Последнее обновление: 13.04.2022 13:49

Пашинян назвал провалом реакцию ОДКБ на действия Азербайджана

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должным образом не отреагировала на вторжение азербайджанских военных в Сюникскую область на участке границы Сотк-Хознавар, произошедшее в мае 2021 года.

Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая в парламенте, передает «Новости-Армения».

«То, как ОДКБ отреагировала на случившееся, стало провалом и для самой организации», — сказал премьер, передает РБК.

Пашинян отметил, что организация до сих пор не провела мониторинг на месте инцидента, в то время как военные Азербайджана продолжают находиться на участке Сотк-Хознавар, представляя реальную угрозу безопасности Армении.

В состав ОДКБ входят Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Согласно ст. 4 договора участники организации должны незамедлительно предоставлять помощь государству, которое подверглось нападению извне, в том числе военную.

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