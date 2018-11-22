Последнее обновление: 22.11.2018 12:23

Президент Армении назначил нового полпреда в ОДКБ

Президент Армении Армен Саркисян назначил новым полномочным представителем республики в ОДКБ Виктора Биягова, который ранее возглавлял управление внешних связей аппарата парламента, сообщили в четверг в президентской пресс-службе.

"Назначить Виктора Биягова постоянным и полномочным представителем Республике Армения в Организации Договора о коллективной безопасности", — говорится в указе президента, размещенном на сайте президента.

Другим указом от должности полпреда Армении в ОДКБ освобожден Давид Вирабян.

Ранее Биягов возглавлял управление внешних связей аппарата Национального собрания (парламента) страны.

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