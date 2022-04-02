США предоставят Украине еще $300 миллионов военной помощи

Пентагон объявил о дополнительной военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов, следует из сообщения на сайте Минобороны США.

"Это решение подчеркивает непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины в поддержку ее героических усилий по отражению России", - говорится в тексте релиза.

В рамках пакет Украина получит ракетные системы с лазерным наведением, тактические БПЛА Switchblade, БПЛА Puma, бронированные высокомобильные многоцелевые машины, боеприпасы малого и крупного калибров, приборы ночного видения, тепловизоры, тактические защитные системы связи, коммерческие услуги спутниковой съемки, медикаменты, полевое оборудование и тому подобное.

"Это объявление является началом процесса заключения контрактов на предоставление новых возможностей ВСУ", - отметили в МО США.

Отмечается, что на сегодня США уже выделили Украине более 2,3 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности, в том числе более 1,6 миллиарда долларов после начала вторжения РФ.