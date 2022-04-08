Последнее обновление: 08.04.2022 14:00

Япония объявила персонами нон грата восемь российских дипломатов

Власти Японии приняли решение о высылке восьми российских дипломатов, сообщает агентство Kiodo со ссылкой на МИД страны.

Россия пригрозила симметричным ответом на решение Токио, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РБК.

Ранее о возможной высылке российских дипломатов со ссылкой на источники сообщал телеканал Fuji. Собеседники отмечали, что изначально правительство страны «с осторожностью» относилось к этой идее, но из-за сообщений о гибели гражданских лиц на Украине изменило мнение.

К началу апреля число высланных российских дипломатов превысило 400. Прибалтийские страны объявили о закрытии российских генконсульств.

Ранее по теме


<Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование