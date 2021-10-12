Новый премьер Японии намерен заключить мирный договор с Россией

На спорные острова южной части Курил распространяется суверенитет Японии, заявил в ходе дебатов в нижней палате парламента новый премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«На северные территории распространяется суверенитет нашей страны. Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям», — сказал политик, передает ТАСС.

По его словам, японское правительство стремится заключить с Россией мирный договор, чтобы разрешить проблему принадлежности этих островов. Премьер отметил, что настроен на упорные переговоры с Москвой по этому вопросу с опорой на все предыдущие договоренности.

Палата представителей парламента Японии утвердила Кисиду в качестве нового премьера страны 8 октября. Ранее он занимал посты министра обороны, министра иностранных дел и министра по делам Окинавы и Северных территорий — под последним в Японии понимают оспариваемые Токио южнокурильские острова, отмечает РБК.

Япония претендует на четыре острова из Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи). В 1945 году Курильские острова и Сахалин оказались под контролем Советского Союза. Однако СССР так и не подписал Сан-Францисский мирный договор, который подвел итоги Второй мировой войны, и Япония переход территорий под контроль Москвы не признала.