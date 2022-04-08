Pink Floyd записал первый за 30 лет сингл ради поддержки Украины

Участники британской рок-группы Pink Floyd решили впервые почти за 30 лет вновь воссоединиться, чтобы записать песню в поддержку Украины.

Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон, два неизменных участника группы, игравшие в ее составе на самом пике популярности, обединили усилия с композитором, сценаристом и режиссером Нитином Соуни и бас-гитаристом Гаем Праттом, записав песню Hey Hey Rise Up!

В первой записи группы после альбома 1994 года The Division Bell музыканты использовали вокал украинского исполнителя, участника рок-группы Бумбокс Андрея Хлывнюка из опубликованного в "Инстаграме" клипа, где он исполняет на Софийской площади в Киеве известную протестную песню "Ой у лузі червона калина" ("Ой, на лугу красная калина"). Последняя строчка из этой песни и дала название новому треку Pink Floyd.

По словам Гилмора, у которого невестка - украинка, выступление Хлывнюка в Киеве было столь мощным, что это подтолкнуло его написать собственную музыку, сообщает BBC.

Долгие годы Гилмор упорно сопротивлялся уговорам Мэйсона и Роджера Уотерса, двух участников (помимо Сида Баррета) первоначального состава группы возродить Pink Floyd. Но вторжение России в Украину заставило его изменить решение.

"Мы, как и многие, испытали ярость и разочарование от этого мерзкого акта, когда одна из сильнейших держав мира вторглась в независимую, мирную, демократическую страну и убивает ее население", - заявил Гилмор.

Он рассказал, что впервые узнал о группе "Бумбокс" и Хлывнюке, когда в 2015 году выступал на концерте в Лондоне в поддержку свободного театра Беларуси. Бумбокс также были в программе, но Хлывнюк тогда не смог приехать из-за проблем с визой. В итоге музыканты "Бумбокс" сыграли с самим Дэвидом

"Недавно я узнал, что Андрей свернул американское турне с "Бумбоксом" и вернулся в Украину, чтобы вступить в ряды сил территориальной обороны, - рассказывает музыкант. - Ну а потом я увидел это невероятное видео в "Инстаграме", где он стоит на киевской площади на фоне храма с золотыми куполами и поет среди тишины, потому что из-за войны там нет никакого движения. Это было мощно, и я захотел облечь это в музыкальную форму".

Когда Гилмор работал над новой песней, ему удалось поговорить с Хлывнюком, который рассказал, что лежит в госпитале с осколочным ранением.

11 марта на официальном сайте Гилмора появилось сообщение, в котором он говорит, что вместе со всем миром резко осуждает вторжение России в Украину, и что все записи Pink Floyd начиная с 1987 года и все сольные записи Дэвида Гилмора с этого дня удаляются с цифровых платформ в России и Беларуси.

"Я надеюсь, что она получит широкую поддержку, и о песне узнают во всем мире, - сказал Гилмор. - Мы хотим собрать средства для благотворительных организаций и поднять дух людей. Мы хотим выразить поддержку Украине и таким образом показать, что с точки зрения всего мира супердержава не имеет права вторгаться в независимую демократическую страну, каковой стала Украина".

Автором видео для новой песни стал режиссер и сценарист Мэт Уайткросс, а на обложке сингла изображен национальный цветок Украины, подсолнух, работы кубинского художника Йосана Леона.