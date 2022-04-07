Кремль признал значительные потери РФ в Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Sky News признал значительные потери (significant losses of troops) России в войне с Украиной.

Журналист: Вы потеряли тысячи солдат, 6 генералов, сотни танков. Это унижение, не так ли?

Песков: Нет, это неправильное понимание того, что происходит.

Журналист: Что неправильного в том, что я сказал?

Песков: Почти всё, почти всё.

Журналист: Окей, но вы потеряли тысячи человек? Сколько вы потеряли?

Отвечая на этот вопрос Песков сам поднимает тему «добровольного вывода» Российских войск из Киевской и Черниговской областей.

Песков: Да, у нас значительные потери, это огромная трагедия для нас. Но насчет двух регионов, то отступление от Киева и Чернигова — это жест доброй воли во время переговоров. Это был акт доброй воли, чтобы снять напряжение с этих регионов и показать, что Россия готова создать комфортные условия для продолжения переговоров.