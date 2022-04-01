Германия и Австрия хотят ускорить процесс вступления балканских стран в ЕС

На фоне войны России против Украины Германия и Австрия намерены ускорить процесс вступления стран Западных Балкан в Европейский Союз.

"Любое дальнейшее промедление делает Западные Балканы уязвимыми", - подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц в четверг, 31 марта, на встрече со своим австрийским коллегой Карлом Нехаммером.

Шольц поддержал переговоры о вступлении в ЕС со странами Западных Балкан.

"Мы также должны продвигать институционные реформы в ЕС, чтобы сделать нас способными к расширению", - добавил Шольц.

"Нам нужны не только слова о возможных европейских перспективах - теперь нам нужны и действия", - отметил, в свою очередь, глава австрийского правительства.

Нехаммер также отметил "значительные зоны влияния РФ" на Западных Балканах. Из соображений "геостратегических интересов" важно "чтобы мы начали действовать и предлагали жителям этих стран плодотворные перспективы", добавил он.

"Очевидное признание того, что Западные Балканы являются частью Европы, должно быть реализовано и на практике", - подчеркнул Нехаммер.

Четыре страны Западных Балкан – Албания, Северная Македония, Черногория и Сербия – имеют статус кандидатов на вступление в Евросоюз. Босния и Герцеговина, а также Косово пока рассматриваются как "потенциальные" кандидаты и имеют только отдаленные перспективы возможного присоединения к сообществу.

Переговоры о вступлении в ЕС в Албании и Северной Македонии должны были начаться уже давно, однако неоднократно срывались из-за сопротивления разных европейских стран.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил опасение, что скорейшее присоединение Украины к Евросоюзу создает риски для стабильности Западных Балкан.

По его мнению, предоставление Украине привилегированной роли для вступления в ЕС приведет к серьезному разочарованию среди других стран, которые хотят присоединиться к блоку и уже долгое время находятся в этом процессе.