Западные Балканы получили поддержку лидеров ЕС на европейскую перспективу

Лидеры стран ЕС подтвердили в среду поддержку идеи евроинтеграции для Западных Балкан и пообещали вместе со странами этого региона бороться с гибридными угрозами.

Лидеры 27 стран-членов ЕС и шести государств и территорий региона Западных Балкан в среду провели саммит в Брдо-при-Кранью в Словении. В саммите приняли участие лидеры стран региона, которые имеют официальный статус кандидатов в ЕС: Албании, Сербии, Черногории, Северной Македонии. Также присутствовали лидеры потенциальных кандидатов на вступление: Боснии и Герцеговины и частично признанного Косово, пишет "Зеркало недели. Украина".

"ЕС подтверждает безоговорочную поддержку европейской перспективе для Западных Балкан и приветствует приверженность западных балканских партнеров европейской перспективе, которая отвечает нашим общим стратегическим интересам и является нашим общим стратегическим выбором", - говорится в декларации, опубликованной по итогам саммита стран ЕС и стран Западных Балкан, прошедшего в Словении.

В ЕС подтвердили приверженность принципу дальнейшего расширения Евросоюза.

В Евросоюзе также заявили, что примут участие в продвижении вперед политических, экономических и социальных преобразований на Балканах, при этом признавая прогресс, который уже был достигнут странами региона в данных сферах.

Страны ЕС также надеются укрепить сотрудничество в борьбе с дезинформацией и другими "гибридными угрозами".

"ЕС и Западные Балканы будут укреплять сотрудничество в области повышения устойчивости, повышения нашей коллективной кибербезопасности и кибердипломатии, а также повышения влияния наших стратегических коммуникаций", - подчеркивается в заявлении.