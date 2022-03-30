Главная
Новости
Финансы
Нефть
Карта сайта
Последнее обновление: 30.03.2022 18:59
Власти Беларуси объявили «Ника и Майка» экстремистским формированием
30.03.2022 18:59
|
АФН
Категории:
Беларусь
Интернет
Цензура
Белорусские власти в лице МВД РБ объявили телеграм-канал «Ник и Майк» экстремистским формированием.
Ранее по теме
25.03 11:17
Лукашенко решил повременить с блокировкой YouTube в Беларуси
25.03 10:47
В Беларуси задумались о блокировке в Беларуси YouTube и зарубежных соцсетей
22.03 21:18
В Беларуси подписан указ в отношении новостных агрегаторов в интернете
16.03 12:48
В России заблокированы три белорусских медиа-ресурса
14.03 15:35
Мининформ Беларуси заблокировал сайты infobank.by и prokopovich.net
<
Февраль 2022
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Март 2022
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Политика
30.03 18:02
Власти Беларуси приговорили экс-сотрудника КГБ к 10 годам заключения за госизмену
30.03 14:25
Художника Алеся Пушкина приговорили к 5 годам строгого режима
30.03 12:24
Генпрокуратура РБ просит дальнобойщиков воздержаться от поездок в Украину
30.03 11:50
Задержан житель Минска за слив данных и оскорбительные комменты в соцсетях
29.03 12:35
ПВО Украины сбили запущенные из Беларуси по Львову ракеты
29.03 10:00
Международный союз биатлонистов приостановил деятельность федераций Беларуси и России
28.03 09:16
Запущенная из Беларуси ракета уничтожила нефтебазу в украинском Луцке
27.03 08:37
МВД Беларуси возбудило уголовное дело на участников белорусского батальона в Украине
27.03 08:05
Совбез Беларуси выступает за участие белорусских военных в войне против Украины -Генштаб ВСУ
26.03 23:15
Байден в разговоре с Тихановской выразил поддержку белорусскому народу
25.03 21:53
Британия ввела санкции против почетного консула Беларуси в Мьянме за сделки с оружием
25.03 21:50
КГБ Беларуси задержал гражданина Польши по подозрению в шпионаже
25.03 19:27
Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 6 человек
25.03 17:40
Власти Беларуси выпустили на свободу главу Союза поляков Беларуси
25.03 16:27
Лукашенко: Реклама должна быть на патриотичных медиа
25.03 13:17
Лукашенко поручил доработать непопулярные акты в поддержку патриотичных СМИ
25.03 12:21
Лукашенко: Государственные СМИ в Беларуси доносят правдивую информацию
25.03 12:08
За время войны в Беларусь приехали более 6 тысяч граждан Украины
25.03 11:07
ГосСМИ Беларуси сообщили об очередном неудавшемся теракте на ж/д
25.03 10:47
В Беларуси задумались о блокировке в Беларуси YouTube и зарубежных соцсетей
25.03 07:57
Австралия ввела санкции против Лукашенко и членов его семьи
24.03 22:58
Украина сокращает штат посольства Беларуси до 5 человек
24.03 16:20
Лукашенко расценивает ввод миротворцев в Украину как начало третьей мировой войны
24.03 13:08
Минобороны Беларуси обвиняет руководство Украины в создании фейков
24.03 12:31
Власти Беларуси признают NEXTA террористической организацией
Главное
Политика
Экономика
Энергетика
Общество
afn.by заблокирован Мининформом
Помоги сайту
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация
|
Права на использование