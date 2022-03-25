Лукашенко решил повременить с блокировкой YouTube в Беларуси

Лукашенко сегодня осадил чиновников, предложивших заблокировать в стране сервис YouTube и другие социальные сети.

"Конечно, заблокировать ведущие площадки - YouTube, некоторые социальное сети, - как это сделали в России, или поставить "золотой щит", как в Китае, теоретически возможно. В любое время. Но я вас призываю к тому, что, прежде чем сделать какой-то шаг, давайте взвесим за и против, что мы получим от этого. Если там, и все, что там делается, во вред и в перспективе еще больший будет вред, тогда принимайте решение. Если пока до этого не дошло, давайте повременим, давайте не будем торопиться", - заявил Лукашенко на совещании.

"Надо принимать взвешенные решения. Развивать свои ресурсы. А мы умеем это делать. Думаю, развивать надо свои ресурсы, в том числе вместе и с россиянами", - добавил он.

Вместе с тем он посетовал на грубую информационную войну против синеокой.

"Вы видите, как грубо против нас воюют. Демонизируют официальные и Москву, и Минск перед остальным миром. Переплюнули уже даже Шарпа и Геббельса. Забыты все приличия. Про нормы журналистики, профессиональную ответственность вообще никто не вспоминает. Это полномасштабная информационная война - за умы наших людей, за будущее детей. Мы проиграть эту войну не можем. Мы и не должны ее проиграть, если не допустим глобальных ошибок", - подчеркнул Лукашенко.