Великобритания рассматривает поставки новых видов оружия Украине

В новой фазе российского вторжения в Украину Великобритания может начать поставки новых видов оружия.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на статью в Times.

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что конфликт превратился в "более традиционную войну", когда Украина перешла от попыток дать отпор российским войскам к удержанию позиций и возвращению территории.

Он сказал, что и Великобритания переходит к "новой фазе" в своей поддержке Украины. Это подтвердил и премьер Борис Джонсон, не уточнив, какое именно оружие это может быть. Издание отмечает, что Джонсон не верит, что Россия и Украина близки к договоренностям.

По данным источника газеты в оборонной сфере, Украине нужны системы поражения большей дальности (в том числе тяжелая артиллерия), чтобы попытаться вытеснить российские войска с занятых ими позиций на востоке страны. В то же время, отмечает собеседник газеты, это сложное оборудование, операторам которого необходимо обучение.

В отличие от запускаемых с плеча ракетных установок, которые Великобритания поставляла Украине до этого, более крупные системы потребуют того, чтобы солдаты направлялись с линии фронта на обучение в соседних странах.

Правительство Великобритании, однако, опасается, что это может привести к эскалации конфликта.