Последнее обновление: 16.03.2022 22:21

Британия и Словакия передадут Украине средства ПВО

Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил передачу Вооруженным силам Украины высокоскоростных переносных зенитно-ракетных комплексов STARStreak, сообщает BBC.

Ранее он уже анонсировал передачу этого вооружения и уточнял, что "это остается в рамках определения оборонительного оружия, но позволяет украинским силам лучше защищать свое небо".

Уоллес не уточнил количество переданных STARStreak. По его словам, Британия уже поставила Украине 3615 единиц противотанкового оружия, а также вскоре поставит небольшую партию противотанковых ракет Javelin.

В свою очередь Словакия дала предварительное согласие на передачу Украине дивизиона ЗРС С-300ПМУ и ЗРК "Стрела-10М".

Детали будут обсуждены в ходе визита в страну министра обороны США Остина на этой неделе.

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