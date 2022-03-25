Джоан Роулинг резко отреагировала на теорию Путина о культуре отмены

Джоан Роулинг резко ответила Владимиру Путину на его слова о так называемой культуре отмены, которой, по его мнению, подверглась Россия, и сама Роулинг.

"Критикой западной культуры отмены, думаю, лучше не заниматься тем, кто сейчас убивает мирных жителей за их сопротивление, или тем, кто сажает в тюрьму и травит ядом своих политических оппонентов", – написала Роулинг.

Таким образом писательница прокомментировала выступление Путина на встрече с лауреатами президентских премий для молодых деятелей культуры, в ходе которого он заявил:

"Не так давно отменили детского писателя Джоан Роулинг за то, что она автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров: не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод".

Ранее сообщалось, что автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг пожертвовала миллион фунтов украинским детям.

«Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. При полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит… из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги… В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии», - заявил Путин.