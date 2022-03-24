Песков объяснил исчезновение Шойгу фразой «много забот»

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос об отсутствии в публичном пространстве министра обороны Сергея Шойгу, сообщив, что сейчас «не совсем время для медийной активности».

«У министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно», — заявил Песков.

Путин 11 марта провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, среди участников был и Шойгу. 18 марта также прошло совещание с постоянными членами Совбеза. Сергей Шойгу был указан одним из участников совещания, но с 11 числа его в публичном пространстве уже не показывали.

Позже Песков сообщил, что Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

"Присутствовали Мишустин, Матвиенко, Володин, Медведев, Патрушев, Колокольцев, Лавров, Шойгу, Бортников, Нарышкин и Сергей Иванов. Участники совещания обменялись мнениями по текущей макроэкономической ситуации в стране", - сказал Песков.

Он сообщил, что "министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях".