В мире число заражений коронавирусом превысило 478,23 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 478234338 (+1715186 сутки) по данным Worldometer на 7:08 25 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6133843 (+5461) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 59260003 (+409421) человека, из них 59956 (-730) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 412840492 (+1300304) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81565957 (+31709) случаями заражения, Индия – 43016372 (+1685), Бразилия – 29767681 (+37690), Франция – 24636311 (+148635) и Великобритания – 20613817 (+51762). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 395589, Германия – 305592, Франция – 148635, Вьетнам – 120000, Италия – 81811. Беларусь (1699) – на 48 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1002259, Бразилия – 658367, Индия – 516785, Россия – 366220 и Мексика – 322277. Беларусь – на 76 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 649, Южная Корея – 470, Россия – 418, Бразилия – 300, Германия – 261. Беларусь – на 41 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 955600 случаев заражения коронавирусом и 6759 смертей.