В мире число заражений коронавирусом превысило 476,51 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 476519152 474671591 (+2024772 сутки) по данным Worldometer на 6:52 24 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6128382 6122360 (+16738) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 58850582 58440070 (+481992) человек, из них 60686 60708 (-355) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 411540188 410109161 (+1526042) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81527329 (+32023) случаями заражения, Индия – 43014687 (+1938), Бразилия – 29729991 (+46305), Франция – 24487676 (+145560) и Великобритания – 20515998 (+51557). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 490707, Германия – 301544, Франция – 145560, Вьетнам – 127883, Италия – 76260. Беларусь (1647) – на 50 (+16) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1001175, Бразилия – 658067, Индия – 516703, Россия – 365802 и Мексика – 322119. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 771, Россия – 429, Германия – 331, Бразилия – 294, Южная Корея – 291. Беларусь – на 42 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 953901 случай заражения коронавирусом и 6747 смертей.