Последнее обновление: 22.03.2022 11:43

В Финляндии задержали 21 яхту после санкций против российских бизнесменов

Финская таможня задержала 21 яхту, предположительно принадлежащую российским бизнесменам, попавшим под санкции.

Если таможня подтвердит, что яхты принадлежат попавшим под ограничения лицам, то местные власти могут перейти к вопросам заморозки имущества, передает РБК со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

С конца февраля западные страны ввели против России несколько пакетов санкций. Под ограничения в том числе попали ряд российских бизнесменов и глав компаний. Евросоюз и США объявили о заморозке их активов и запретили этим гражданам въезд в страну.

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