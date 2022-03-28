ЕС расширил санкции в отношении России за счет «правила 50%»

Еврокомиссия представила разъяснение, по которому компания, большинство акций (долей) которой совокупно принадлежат двум или более лицам, даже если ни один из них не владеет более 50%, считается находящейся под санкциями. В США санкционное «правило 50%» действует с 2008 года, но в Евросоюзе в общем случае оно не применялось.

«Необходимо смотреть на совокупное владение компанией. Если одно лицо из санкционного списка владеет 30% компании, а другое подсанкционное лицо — 25%, то такая компания должна рассматриваться как находящаяся в совместной собственности и под совместным контролем подсанкционных лиц. Соответственно, сделки с такой компанией могут считаться косвенным предоставлением активов и экономических ресурсов лицам из санкционного списка», — указано в разъяснении.

В общем случае ограничительные меры ЕС запрещают европейским компаниям и банкам любую экономическую активность с подсанкционным лицом и подконтрольными ему бизнесами, передает РБК.

В США схожее правило предусматривает, что если, например, лицо под санкциями владеет 51% компании A, а другое лицо под санкциями — 51% компании B, и компании A и B в совокупности владеют хотя бы 50% компании C, то последняя тоже будет считаться находящейся под санкциями (несмотря на то что эффективная доля подсанкционных лиц в компании C не превышает 25,5%). Однако Еврокомиссия не разъясняет этот вопрос. Периодически ЕС будет обновлять свои разъяснения по порядку применения санкций, указывает Еврокомиссия.

Отдельный вопрос Еврокомиссия рассматривает применительно к абстрактной ситуации в банковском секторе. Оцениваются последствия положения, при котором «двое лиц считаются совместно контролирующими активы и экономические ресурсы санкционного банка.

В европейских санкциях основаниями для ограничений являются не только «собственность», но и «контроль». Отношение контроля в отдельных случаях может быть установлено, даже если лицо владеет менее 50% акций. Общие критерии подконтрольности включают полномочия по назначению или снятию большинства членов правления или наблюдательного совета, использование части или всех активов компании, принятие на себя финансовых обязательств компании, осуществление влияния на корпоративную стратегию, бизнес-планы и т.д. Такие определения не исключают, что европейские контрагенты и операторы станут проверять, не осуществляют ли Фридман и Авен совместный контроль над «Альфа-Групп», пусть даже им и не принадлежит большинство акций холдинга.

Еврокомиссия указывает, что «если контроль над банком установлен, то можно считать, что все активы банка контролируются подсанкционными лицами, а значит, средства или экономические ресурсы, предоставляемые в распоряжении банка, дойдут до подсанкционных лиц», поэтому активы такого банка должны быть заморожены. Вместе с тем банк может обеспечить разморозку некоторых или всех своих активов, если покажет, что эти активы на самом деле не контролируются лицами под санкциями, добавляет Еврокомиссия.

Одновременно свою интерпретацию «правила 50%» опубликовало Управление по имплементации финансовых санкций Великобритании (OFSI), заявив, что, в отличие от Евросоюза и США не будет просто суммировать доли подсанкционных лиц и смотреть, превышает ли совокупная доля 50%. Даже если лица, находящиеся под британскими санкциями, в совокупности владеют более половины акций (притом что каждому из них принадлежит менее 50%), на такую компанию не будет по умолчанию распространяться заморозка активов, указывает ведомство. Для этого понадобится выполнение отдельного условия — «взаимные договоренности» сторон о совместном использовании долей (например, о голосовании в унисон) или структура, при которой один такой акционер контролирует голоса другого.